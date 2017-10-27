Irak Ordusu ve Peşmerge ateşkes konusunda anlaştı

ABD öncülüğünde kurulan koalisyon anlaşmada etkili oldu. Reuters'ın haberine göre; ilk açıklama ABD'nin DEAŞ'la mücadele koordinasyon ofisinin medya departmanından yapıldı.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Bu koalisyon sonrasında Irak Ordusu ve Peşmerge'nin ateşkes konusunda anlaştığı belirtildi.

TÜM CEPHELERİ KAPSIYOR

Anlaşmanın tüm cepheleri kapsadığı bildirildi. Sözcü, ateşkesin uzatılmasını istediklerini böylece tarafların IŞİD'e karşı mücadeleye ‘tekrar odaklanabileceğini' belirtti.

"ATEŞKESİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Rudaw TV'ye konuşan Koalisyon'un sözcüsü Ryan Dillon, "Ateşkesin olduğunu biliyoruz" dedi.

Ateşkesin kalıcı olup olmadığı sorusuna ise Dillon, "Bunun kalıcı olmasını, ciddi bir çatışmaya dönüşmesine yol açmamasını istiyoruz. Yine bu sebeple ilgili tarafların diyalog masasına gelmesi için çaba gösteriyoruz. Bu, çatışmayla değil diyalog ve diplomasiyle üzerinde çalışılması gereken bir konudur." diye konuştu.

"DİYALOG KURMAYA TEŞVİK EDİYORUZ"

Muhabirin 'Haşdi Şabi ve Irak ordusu Irak-Suriye sınırına ulaşmak istiyor. Onların bu bölgedeki varlığı, ABD’nin Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) yaptığı yardımları engellemez mi?' sorusuna ise Dillon, "Bunun, DEAŞ'a karşı mücadelede koalisyonun müttefiklerinden olan DSG’ye silah ulaştırılmasında şimdiye kadar etkisi oldu. Bu durumun aşılması için bir kez daha Iraklılardan birlikte kalmaya ve diyalog kurmaya teşvik ediyoruz. Bu konuda sadece ortak güçler komutanlığı değil, Dışişleri Bakanlığı da çalışıyor." dedi.

BARZANİ GERİ ADIM ATTI

Barzani'nin geri hamlesinin ardından gelen bir karar olarak nitelendirildi.

ÇATIŞMALAR DÜN DURMUŞTU

Pek çok bölgeyi alan Irak Ordusu, son günlerde Zumar bölgesinde operasyon yürütüyordu. Ancak yetkililer, dün geceden itibaren çatışmaların durduğunu belirtti.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN İLK TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak ordusu ile Peşmergenin ateşkese vardığı iddiaları hakkında, "Şimdi tabii hangi kapsamda yaptılar, hangi sonuçları doğuracak bunları göreceğiz. Sadece başlık olarak haber geçti, bunların detaylarına bakmak lazım. Bu sınır kapılarının teslimi yapılacak mı hiçbir çatışma olmadan? Nasıl olacak bunları göreceğiz çünkü bizi de ilgilendirir sınırın diğer tarafında kimin olduğu. Takip edeceğiz." dedi.