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Irak seçiminin galibi Sadr ABD ile temas kurdu

ABD karşıtı olarak bilinen Şii lider Mukteda es-Sadr'ın, Amerikalı bazı yetkililerle temasa geçtiği ileri sürüldü.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 09:49..
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Irak'ta genel seçimlerin galibi olan ve ABD karşıtlığıyla bilinen Şii lider Mukteda es-Sadr'ın, bazı Amerikalı yetkililerle temasa geçtiği iddia edildi. Sadr'ın Politbüro Temsilcisi Ziya Esedi tarafından verilen bilgide, ABD'li yetkililerin Sadr'ın desteklediği ve seçim birincisi olan Sairun koalisyonundan bazı üyelerle temasa geçtiğini belirtti.

Irak seçiminin galibi Sadr ABD ile temas kurdu

GÖRÜŞME SAİRUN ÜZERİNDEN YAPILDI

Söz konusu ajansa konuşan Esedi'nin, "ABD'lilerle doğrudan bir temas söz konusu değil ancak bu, iletişim kanalları açmak için Sairun üyeleri aracılığıyla yapıldı." dediği aktarıldı. Bu haber üzerine açıklama yapan Esedi, ABD'lilerin Sadr'ın koalisyonuyla temasa geçtiğini yalanladı.

Esedi, "Bazı basın organları, Washington ile Sairun koalisyonu üyeleri arasında temasın olduğu bilgisini bana dayandırarak verdi. Bunu tamamen yalanlıyorum. ABD'lilerle hiçbir temas söz konusu değil. Bize aracı gönderiyorlar ancak biz onlarla aracılar vasıtasıyla dahi masada oturmayı ve iş birliği yapmayı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

TEK BAŞINA BAŞBAKAN OLAMIYOR

Seçimi kazanmasına rağmen parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Sadr, bu sonuçlar ile başbakanlığında uzağında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde koalisyon görüşmeleri gerçekleştiren Sadr, tüm siyasi partilere olumlu mesajlar vermiş, yapıcı ilişkilere kurulması çağrısında bulunmuştu.

Sadr'ın ABD ile dolaylı olarak görüşmesi, Şii siyasinin Başbakanlığa oynaması olarak yorumlandı.

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