taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.250
USD
4,2617
EURO
5,0814
ALTIN
180,04
PETR
75,9500

Irak seçimleri için Türkiye'de oy kullanımı

Irak'ta 12 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlere için Türkiye'de yaşayan Iraklılar da oy kullanabilecek. Buna göre 10-11 Mayıs tarihlerinde seçmenler belli kentlerde oy kullanacak.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 15:47..
  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta önümüzdeki hafta genel seçimler gerçekleştşrilecek. Ülkenin yönetiminde bulunacak olan isimlerin belirleneceği seçimlerde yurt dışında da oy kullanımı gerçekleştirilecek.

En çok Iraklının misafir bulunduğu ülkelerden biri olan Türkiye'de de 10-11 Mayıs (perşembe-cuma) tarihlerinde Iraklılar 6 şehir, 16 farklı merkezde oyunu kullanabilecek.

Irak seçimleri için Türkiye'de oy kullanımı

IRAK SEÇİMİ İÇİN SANDIKLAR KURULACAK

Iraklılar için 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul, Ankara, Sakarya, Samsun, Yalova ve Çorum'da kurulacak olan sandıklarda 16 farklı merkezde oy kullanımı sağlanacak.

Özellikle Türkmen bölgelerindeki seçime yönelik katılımı artırma amacıyla yapılan bu uygulama, Musul, Kerkük ve DEAŞ'ın vurduğu Telafer kentlerindeki seçime önemli bir katkı sağlayacak.

SİYASİ KAZANIM

Bu zamana kadar ülkelerindeki seçimlere katılım sağlayamayan yurt dışındaki Iraklılar ve Türkmenler, gerçekleştirilen bu hamle ile önemli bir siyasi kazanım sağladı. Bununla birlikte DEAŞ'ın yaratrtığı tahribatı büyük oranda silecek olan bu seçim Türkmenlerin yaralarına da derman olacak.

Resmi kayıtlara göre yurt dışında oy kullanması beklenen 150 bin Türkmen ve Iraklı'nın bulunduğu belirtiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Katar'dan Gazze'ye acil yardım
Katar, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 13,7 milyon dolarlık insani acil yardım yapacağını açıkladı.
Hindistanlı işçilerin tuz hasadı
Hindistan'ın Bombay kentinde Hindistanlı işçiler tuz hasadı yapıyorlar.
Putin'in başbakan adayı: Medvedev
Yeni dönem devlet başkanlığına yemin ederek başlayan Rus lider Vladimir Putin, görevdeki başbakan Dmitriy Medvedev'i yeniden başbakan adayı olarak gösterdi.
Mayına basan Suriyeli genç kurtarılamadı
Bab'da mayına basarak ağır yaralanan genç, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

484
Merkez Bankası'ndan dolara hamle

Merkez Bankası'ndan dolara hamle

279
Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

46
Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı

Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı

50
Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

87
TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat

TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat

874
İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

224
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM