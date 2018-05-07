Irak seçimleri için Türkiye'de oy kullanımı

Irak'ta önümüzdeki hafta genel seçimler gerçekleştşrilecek. Ülkenin yönetiminde bulunacak olan isimlerin belirleneceği seçimlerde yurt dışında da oy kullanımı gerçekleştirilecek.

En çok Iraklının misafir bulunduğu ülkelerden biri olan Türkiye'de de 10-11 Mayıs (perşembe-cuma) tarihlerinde Iraklılar 6 şehir, 16 farklı merkezde oyunu kullanabilecek.

IRAK SEÇİMİ İÇİN SANDIKLAR KURULACAK

Iraklılar için 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul, Ankara, Sakarya, Samsun, Yalova ve Çorum'da kurulacak olan sandıklarda 16 farklı merkezde oy kullanımı sağlanacak.

Özellikle Türkmen bölgelerindeki seçime yönelik katılımı artırma amacıyla yapılan bu uygulama, Musul, Kerkük ve DEAŞ'ın vurduğu Telafer kentlerindeki seçime önemli bir katkı sağlayacak.

SİYASİ KAZANIM

Bu zamana kadar ülkelerindeki seçimlere katılım sağlayamayan yurt dışındaki Iraklılar ve Türkmenler, gerçekleştirilen bu hamle ile önemli bir siyasi kazanım sağladı. Bununla birlikte DEAŞ'ın yaratrtığı tahribatı büyük oranda silecek olan bu seçim Türkmenlerin yaralarına da derman olacak.

Resmi kayıtlara göre yurt dışında oy kullanması beklenen 150 bin Türkmen ve Iraklı'nın bulunduğu belirtiliyor.