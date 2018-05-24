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Irak sınırına kahramanlık anıtı yaptırıldı

Irak sınırında teröristlerden temizlendiği sırada 8 şehit verdiğimiz Dağbaşı Tepe'ye kahramanlık anıtı yaptırıldı.

İHA | 24.05.2018 - 10:36..
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Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2 bin 172 rakımlı Dağbaşı Tepe'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla göğüs göğse çarpışarak şehadete ulaşan Mehmetçik için anıt yaptırıldı.

MEHMETÇİK DESTAN YAZDI

Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Dağbaşı Tepe'de 30 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu'yla Mehmetçik destan yazdı.

Irak sınırına kahramanlık anıtı yaptırıldı

8 ŞEHİT VERMİŞTİK

Teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı Dağbaşı Tepe’yi 3 Eylül 2016 tarihinde tamamen temizleyen kahraman Mehmetçik, bu operasyonda 8 şehit vermişti. Göğüs göğse çarpışarak vatan için canlarını feda eden kahramanların isimlerinin tek tek yazıldığı anıt, 2016 yılında Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Uçar’ın şehit düştüğü noktaya yapıldı.

Hâlâ çatışmanın izlerini taşıyan bölgedeki anıtın başında ise bir asker sürekli nöbet tutuyor.

Irak sınırına kahramanlık anıtı yaptırıldı

Irak sınırına kahramanlık anıtı yaptırıldı

Irak sınırına kahramanlık anıtı yaptırıldı

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