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Irak sınırındaki Çukurca'da havuz keyfi

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde vatandaşlar yarı olimpik havuzda serinliyor.

AA | 25.08.2018 - 14:39..
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Irak sınırındaki Çukurca'da havuz keyfi

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde vatandaşlar, yarı olimpik havuzda serinlemenin keyfini yaşıyor.

Irak sınırındaki Çukurca'da havuz keyfi

OLİMPİK HAVUZ

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Narlı köyünde 2013 yılında bir girişimci tarafından açılan ve içerisinde kafeterya ile dinlenme alanlarının da bulunduğu yarı olimpik havuz ilgi görüyor.

Irak sınırındaki Çukurca'da havuz keyfi VİDEO

Irak sınırındaki Çukurca'da havuz keyfi

Çukurca'nın yanı sıra il merkezi ile Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki vatandaşlar da yazın her gün gece saatlerine kadar açık olan tesisten faydalanıyor.

Irak sınırındaki Çukurca'da havuz keyfi

BAYRAM TATİLİ AKINI

Vatandaşlardan Selahattin Başargan, AA muhabirine, Yüksekova'dan Çukurca'ya bayram tatili için geldiğini söyledi.

Irak sınırındaki Çukurca'da havuz keyfi

İlçede günlerini havuzda yüzerek geçirdiğini anlatan Başargan, "Bayram tatilini burada serinleyerek geçiriyoruz. Yüksekova'dan buraya geldik. Havuz güzel, temiz. Biz de eğleniyoruz. Batı illerindeki havuzları aratmıyor." dedi.

Irak sınırındaki Çukurca'da havuz keyfi

İlçede böyle bir işletmenin bulunmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Halit Yücel de "Irak sınırındaki Çukurca ilçemizde havanın çok sıcak olmasından dolayı serinlemek için havuza geliyoruz. Bu havuzun ilçemizde bulunması gerçekten çok iyi. Gençlerimiz bir taraftan serinliyor diğer taraftan yüzmeyi öğreniyor." diye konuştu.

Irak sınırındaki Çukurca'da havuz keyfi

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