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Irak'ın kuzeyindeki topraklar Mehmetçik'e emanet

Irak'ta, PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyonları kararlılıkla sürdüren Türk askeri, temizlediği alanlarda kurduğu üs bölgeleriyle teröristlerin yurda sızma girişimlerini engelliyor.

AA | 23.05.2018 - 17:39..
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TSK tarafından terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde kamplarına yönelik kararlılıkla devam eden operasyonlar sonucu teröristlerden temizlenen 23 kilometrelik alanda üs bölgeleri oluşturuldu.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan hava destekli operasyonda, şu ana kadar aralarında örgütün sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 131 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyindeki topraklar Mehmetçik'e emanet FOTO GALERİ

Irak'ın kuzeyindeki topraklar Mehmetçik'e emanet

MEHMETÇİK ÜS BÖLGELERİ KURDU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sınır ötesi operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlenen Hakurk'ta örgütün Armuş, Avaşin Basyan ve Kani Rash'da kamp olarak kullandığı alanlara Mehmetçik tarafından üs bölgeleri kuruldu.

Türkiye sınırından Irak'ın kuzey topraklarına doğru 23 kilometrelik alanı teröristlerden temizleyen Mehmetçik, açtığı ve halen yapımı devam eden yeni yollarla da bu üsleri hem birbirine hem de Türkiye'ye bağladı.

Irak'ın kuzeyindeki topraklar Mehmetçik'e emanet VİDEO

Irak'ın kuzeyindeki topraklar Mehmetçik'e emanet

TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN ALANDA TARIM YAPILIYOR

Operasyonla gerek ülkenin gerekse bölgenin güvenliğini sağlayan Mehmetçik, önceki yıllarda terör örgütü PKK üyeleri tarafından Irak'ın kuzeyinde kullanılmasına izin verilmeyen arazilerin de ekilip biçilmesini sağlıyor. Teröristlerden temizlenen alanlarda tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan bölge halkı, Mehmetçik'e teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor.

Irak'ın kuzeyindeki topraklar Mehmetçik'e emanet

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI OLDULAR

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da başarılı operasyonlar gerçekleştiren Mehmetçik, terörle mücadelede çoğu yerli ve milli olan son teknoloji cihazlarla savunma araçları kullanıyor. Bunlardan özellikle insansız hava araçları, teröristlerin korkulu rüyası haline geldi.

Mehmetçik kullandığı, drone "Serçe 3", Milli Piyade Tüfeği "MPT-76", "Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA)", 7/24 gözetleme yapan "ASIR", lazer hedef işaretleme cihazı "Engerek" ve çeşitli termal kamera ve savunma silahlarıyla sınırda adeta kuş uçurtmuyor.

Irak'ın kuzeyindeki topraklar Mehmetçik'e emanet

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