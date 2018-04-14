taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

Iraklılar Samsun'dan ev alıyor

99’u Iraklı 119 yabancı uyruklu kişi Samsun'dan ev satın aldı.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 16:25..
  1. Haberler
  2. Emlak

Türkiye'nin ünü tüm Arap ve Körfez ülkelerine yayıldı. Bu ülkelerden gelenler Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ev satın alıyor.

Iraklılar Samsun'dan ev alıyor

IRAKLILAR İLK SIRADA

Yabancılar, özellikle Samsun'u tercih ediyor. Samsun'da 2018 yılının ilk 3 ayında 13 ülkeden 119 yabancı uyruklu kişi gayrimenkul sahibi oldu. Bu ülkeler arasında ise Iraklılar ilk sırada yer aldı.

Iraklılar Samsun'dan ev alıyor

RAKAMLAR AÇIKLANDI

Yetkililer; ilk üç ayda Almanya 4, Amerika Birleşik Devletleri 3, Azerbaycan 3, Ürdün 2, Avusturya 1, Birleşik Arap Emirlikleri 1, Bosna Hersek 1, İran 1, Kazakistan 1, Kırgızistan 1, Türkmenistan 1, Yeni Zelanda 1, Irak uyruklu vatandaşların ise 99 gayrimenkul satın aldığını açıkladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Almanya'da 1,9 milyon kişi uygun fiyatlı konut bulamıyor
Hans-Böckler Vakfı'nın araştırmasına göre, ülkenin 77 büyük kentinde 1,9 milyon kişi, tek kişilik 45 metrekare apartlar da dahil ödeyebileceği uygun fiyatlı kiralık bir konut bulamıyor.
Yabancıya 10 milyar dolarlık konut satılacak
Konut alan yabancıya vatandaşlık verilmesinde alt sınırın 300 bine düşürülmesi ile daha fazla konut satış gerçekleşecek.
Yabancıya 10 milyar dolarlık konut satılacak
Konut alan yabancıya vatandaşlık verilmesinde alt sınırın 300 bine düşürülmesi ile daha fazla konut satış gerçekleşecek.
Sur Yapı Antalya'da yeni bir şehir kuruyor
Sur Yapı'nın Antalya'da hayata geçireceği dev kentsel dönüşüm projesinde 23 kule vinç aynı anda çalışıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'ye kimyasal operasyonu

Suriye'ye kimyasal operasyonu

238
Trump Suriye'yi vurma emri verdi

Trump Suriye'yi vurma emri verdi

122
Rusya'dan ABD'ye tehdit

Rusya'dan ABD'ye tehdit

139
ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

102
Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

165
İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

54
Akdeniz'de gerilim yükseldi

Akdeniz'de gerilim yükseldi

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM