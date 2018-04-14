Iraklılar Samsun'dan ev alıyor

Türkiye'nin ünü tüm Arap ve Körfez ülkelerine yayıldı. Bu ülkelerden gelenler Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ev satın alıyor.

IRAKLILAR İLK SIRADA

Yabancılar, özellikle Samsun'u tercih ediyor. Samsun'da 2018 yılının ilk 3 ayında 13 ülkeden 119 yabancı uyruklu kişi gayrimenkul sahibi oldu. Bu ülkeler arasında ise Iraklılar ilk sırada yer aldı.

RAKAMLAR AÇIKLANDI

Yetkililer; ilk üç ayda Almanya 4, Amerika Birleşik Devletleri 3, Azerbaycan 3, Ürdün 2, Avusturya 1, Birleşik Arap Emirlikleri 1, Bosna Hersek 1, İran 1, Kazakistan 1, Kırgızistan 1, Türkmenistan 1, Yeni Zelanda 1, Irak uyruklu vatandaşların ise 99 gayrimenkul satın aldığını açıkladı.