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Irak'ta 7,2 büyüklüğünde deprem

Irak'ın Süleymaniye kentinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

12.11.2017 - 21:36
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Irak'ın Süleymaniye kentinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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