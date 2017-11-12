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Irak'ta 7,2 büyüklüğünde deprem
Irak'ın Süleymaniye kentinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12.11.2017 - 21:36
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Irak'ın Süleymaniye kentinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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