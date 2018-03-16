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Irak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü

ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin Irak'ın batısında düştüğünü duyuruldu.

AA | 16.03.2018 - 01:46..
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Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından yapılan açıklamada, "ABD askerlerini taşıyan bir ABD helikopteri Irak'ın batısında düştü. Arama kurtarma ekibi olay yerinde müdahale ediyor." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili başka detay verilmeyen açıklamada, soruşturmanın derhal başlatılacağı ifade edildi.

HELİKOPTERDE 7 ABD ASKERİ VARDI

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili ise, Irak'ta düşen helikopterde 7 ABD askerinin bulunduğunu belirtti.

Helikopterin düşüş nedeninin henüz net olmadığını aktaran yetkili, ilerleyen saatlerde detaylı bilgi verileceğini kaydetti.

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