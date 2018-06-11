Irak'ta seçimler tekrarlanabilir

Irak'ta 12 Mayıs seçimlerine hile karıştığı iddiası sonrası oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. Türkmenler Kerkük'te protesto gösterileri düzenleyerek seçimlerin hileli olduğunu iddia etmişti.

"BU BİR KOMPLO"

Dün oy pusulalarının bulunduğu seçim merkezi bir anda alevler içinde kaldı. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, yangını "Irak ulusu ve demokrasisine karşı bir komplo" olarak değerlendirdi.

PARLAMENTO BAŞKANI'NDAN SEÇİMLER TEKRARLANSIN ÇAĞRISI

Parlamento Başkanı Selim el Cuburi ise, yangın sonrası seçimin yeniden yapılması çağrısında bulundu.

Yangının nasıl çıktığı ise şu ana kadar henüz belirlenemedi.