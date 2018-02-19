Irak'taki şiddetli yağışlar neredeyse hayatı durdurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 3 gündür devam eden şiddetli yağış nedeniyle Erbil-Süleymaniye kentleri arasındaki kara yolu trafiğe kapandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YOLDA MAHSUR KALDI

Bölgede 3 gündür devam eden sağanak yağıştan dolayı meydana gelen su taşkınları, Erbil ve Süleymaniye arasındaki kara yolunun kapanmasına, çok sayıda aracın ise yolda mahsur kalmasına neden oldu. İki kent arasındaki ulaşım şu anda eski köy yolları üzerinden yapılıyor.

DÜN MAHSUR KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

Erbil- Süleymaniye karayolu üzerinde yer alan Celi Barajı'nın taşması sonucu yolda biriken su, araçların geçişini engelledi. Suyun çekilmemesi üzerine, dün bölgede mahsur kalan bazı araçlar çevredeki köylülerin yardımıyla bugün çıkarıldı.

ÇEVREDEKİLER BİRBİRİNE YARDIMCI OLDU

Öte yandan bugün de su içerisinde araçlarıyla mahsur kalanlar da çevredekilerin yardımıyla yoluna devam edebildi. Süleymaniyeli araç sürücüsü Hoşmend Mahmud, "Yol, su taşkınından dolayı yaklaşık 3 gündür kapalı. Suyun dinmesi ve yolun tekrar açılmasını bekliyoruz. Aracım su içerisinde mahsur kaldı." dedi.