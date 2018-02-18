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İran: ABD'nin Kürt bölgelerine girmesine izin vermeyiz

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Ortadoğu'nun en önemli sorununun ABD olduğunu söyledi.

İHA | 18.02.2018 - 02:36..
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İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ortadoğu ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABD'NİN KOMPLOLARI YENİLGİYE UĞRADI"

Velayeti, Ortadoğu’nun en önemli sorununun ABD olduğunu vurgulayarak, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın bölge ziyareti ABD’nin, bölgedeki İslami ülkelere karşı askeri ve siyasi komplolarının yenilgiye uğramasından dolayı gerçekleşti” dedi.

İran: ABD'nin Kürt bölgelerine girmesine izin vermeyiz

"ABD'NİN SIZMA GİRİŞİMİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

İran’ın ABD’nin Ortadoğu’daki siyasi, askeri ve güvenlik konusundaki hareketlerini takip ettiğini belirten Velayeti, “İran, Irak ve Suriye kesintisiz iş birliği ile ABD’nin, Kürt bölgelerine sızmasına izin vermeyecektir” diye konuştu.

Irak Dışişleri Bakanı Caferi de Irak’ın potansiyellerini vurgulayarak, "Milletler kendi ülkeleri içindeki potansiyele odaklanırsa hiçbir düşman o milletin karşısında duramaz” ifadesini kullandı.

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