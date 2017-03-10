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İran balistik füze denedi

İran , Hürmüz 2 balistik füze denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

10.03.2017 - 01:50
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İran balistik füze denedi

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, Hürmüz 2 balistik füze denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini iddia etti.

"250 KM ÖTEDEKİ HEDEFİ İMHA ETTİ"

Tesnim Haber Ajansına göre, Hacızade, yaptığı açıklamada, "Hürmüz 2 füzesinin bu hafta denemesini yaptık. Bu füze 250 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla imha etti." dedi.

"HAREKETLİ HEDEFLERİ VURABİLİYOR"

Hacızade, Hürmüz 2 füzesinin balistik bir deniz füzesi olduğunu, hareketli hedefleri vurabildiğini ve 300 kilometre menzile sahip olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına göre, İran'ın nükleer başlık taşıma kapasiteli balistik füze geliştirmesi yasak.

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