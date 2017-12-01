taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.984
USD
3,9288
EURO
4,6846
ALTIN
161,13
PETR
62,8300

İran: Bölgedeki en büyük savaş gemisini üreteceğiz

İran İslam Cumhuriyeti Donanması (IRIN) Khalij Fars (Fars Körfezi) adı verilecek ve Batı Asya’nın en büyük savaş gemisini üreteceklerini açıkladı.

DHA | 01.12.2017 - 10:28..
  1. Haberler
  2. Dünya

İran körfez bölgesinin en büyük savaş gemisini yapmak için kolları sıvadı.İran: Bölgedeki en büyük savaş gemisini üreteceğiz

DEV DONANMA GEMİSİ

IRIN tarafından 29 Kasım’da yapılan açıklamaya göre gemi 135 metre uzunlukta ve 16 metre genişliğinde olacak; 6 bin 500 ton taşıma kapasitesi olacak ve 8 bin mil mesafede 25 knot hıza çıkabilecek ve 230 donanma öğrencisi aynı anda eğitilebilecek.

Dört gemi savar füzesi ve helikopter pisti olan geminin inşaasına Tasnim haber ajansının verdiği bilgiye göre 2012 yılında başlandı. Yeni savaş gemisi ülkenin Donanma Günü’nde tanıtıldı.

YENİ TEKNOLOJİLER DE YOLDA

Khalij Fars savaş gemisinin dışında yine Donanma Günü'nde insansız deniz aracı Damavand da lansmanı yapılan savaş ekipmanları arasındaydı. Damavand torpidolar için yakıt üretimi yapıyor ve dijital bir torpido yönlendirme sistemine sahip. İran televizyonlarında yayınlanan bir görüntü Damavand’ın daha önce denizde test edildiğini gösteriyor.

İlginizi Çekebilir
Pembe elmas 'Picasso' 27 milyon euroya satıldı
Geniş oval şekliyle ve “Picasso” adıyla tanınan pembe elmas Hong Kong’da yapılan açık artırmada rekor bir fiyatla 27 milyon euroya satıldı.
Suudi savunma sistemi balistik füzeyi havada vurdu
Suudi kaynaklarına göre "Yemen Huti militanları tarafından" Khamis Mushait bölgesine atıldığı belirtilen balistik füze, Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi.
Pakistan’da silahlı saldırı: 11 yaralı
Pakistan'da bir öğrenci pansiyonuna kimliği belirsiz kişiler otomatik silahlarla saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 11 kişi yaralandı.
Başpikopos'tan Kıbrıslı Türklerin aslı Rum çıkışı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimine bağlı Başpiskopos Hristosmos'tan nefret dolu bir açıklama geldi. Türkler için "Ekonomik baskılar nedeniyle din değiştirmek zorunda kalmış Hristiyan Rum'dur"dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

199
Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

76
Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

44
Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

71
Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu

Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu

54
Abdülkadir Selvi: Erdoğan'ı yıpratmaya çalışıyorlar

Abdülkadir Selvi: Erdoğan'ı yıpratmaya çalışıyorlar

147
DEAŞ'ın temizlendiği bölgede ABD bulgusu

DEAŞ'ın temizlendiği bölgede ABD bulgusu

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM