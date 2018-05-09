taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.379
USD
4,2774
EURO
5,0817
ALTIN
180,02
PETR
76,7900

İran çıkış harçlarını yükseltince Van'a turist girişleri azaldı

İran'dan Van'a geçmek isteyen turistlerin harç ücretine yüksek miktarda zam yapılması İranlıların ülkeye girişini azalttı.

DHA | 09.05.2018 - 13:45..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Doğu ve Güneydoğu'da son yıllarda yapılan operasyonlarla terörün bitme noktasına gelmesiyle büyük gruplar halinde Van'a gelen İranlılar, bir yandan sosyal hayatın canlanmasına, bir yandan da kent ekonomisine katkı sağlamaya başladı.

VAN'DA ÇOK SAYIDA OTEL VE EĞLENCE MERKEZİ AÇILDI

İranlı turistlerin tercih ettiği Van'da çok sayıda yeni otel ve eğlence merkezi açıldı. Konfeksiyon ve lokantalar ise İranlıların zevkine göre yeniden düzenlendi. Farsça dil kursları açılıp personel eğitimine yoğunluk verildi. Valilik, ticaret sanayi odası ile çeşitli resmi kurumların desteği ile İranlılara dönük Shopping Fest (Alışveriş festivali) gibi etkinlikler düzenlendi. Bu festivallerde, İranlıların sevdiği sanatçılar, kente gelip konser vermeye başladı.

İran çıkış harçlarını yükseltince Van'a turist girişleri azaldı

HEDEF 1 MİLYON OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Bu düzenlemelerle birlikte her yıl Van'a gelen İranlı turist sayısında önemli artışlar yaşandı. Geçen yıl yaklaşık 500 bin İranlı turist Van'a geldi. Turist sayısında hedeflenen rakam, yukarıya çekildi. 2018 yılı için belirlenen rakam, 1 milyon oldu. Hazırlıklar buna göre yapılırken, yılın ilk 3 ayında Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan İranlı turist sayısı 140 bin 383 kişi oldu.

Ancak İran hükümetinin 1 Nisan'dan itiraber geçerli olan yeni düzenlemesi, beklentilere ve ümitlere darbe vurdu. Nisan ayı içerisindeki girişler, sadece 16 bin 207'de kaldı.

200 LİRAYA ÇIKTI

İran Hükümeti, yeni düzenleme ile sadece 22,5 lira ödeyerek sınır kapısından çıkışına izin verdiği vatandaşlarından 1 Nisan'dan itibaren ilk çıkış için 200 lira, bir sonraki seyahatte ise kademeli olarak bu rakamı yüzde 50 artırarak ikinci yurt dışı çıkışında yaklaşık 300, üçüncüsünde ise yaklaşık 400 lira çıkış ücreti almaya başladı.

İran çıkış harçlarını yükseltince Van'a turist girişleri azaldı

Van'da hizmet sektöründe faliyet gösteren işletme sahipleri, bu artışla birlikte İranlıların ülkeye girişlerinin durduğunu söyledi. Sadece ticari veya zorunlu birtakım nedenlerden dolayı, Kapıköy Sınır Kapısı'ndan girişlerin olduğunu belirten Van esnafı, bu durumun düzeltilmesi için yetkililerin çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bursa Gölyazı Köyü'nde tarih kokan gezi
Gölyazı, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Uluabat Gölü üzerinde yüzermiş gibi duran minik bir balıkçı köyü.
Dünyanın en büyük eğlence parkı: Cedar Point
68 ride ve 16 roller coaster ile dünyanın en büyük ve en hızlı eğlence parkı Cedar Point’deki oyuncaklara binebilecek kadar cesur musun?
Otostopla 28 il gezdiler
Sosyal medya üzerinden tanışan üniversiteli iki arkadaş, otostopla şimdiye kadar Türkiye'de 28 il gezdiler.
Frig kayığı, Emre Gölü’ne indirildi
'Kral Midas' adlı Frig kayığı, Afyonkarahisar’da bulunan Frig Vadisi’ndeki Emre Gölü’ne indirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

417
Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

261
İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

98
Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

255
Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

631
Beştepe'de ekonomi zirvesi

Beştepe'de ekonomi zirvesi

371
Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

104

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94