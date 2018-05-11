İran, İsrail'in saldırıları karşısında geri adım attı

İsrail'in Suriye'deki İran'a ait birliklerini uçaklarla vurması, henüz iki taraf da resmen birbirine savaş ilanında bulunmasa da gayriresmî bir savaş başlatmıştı.

RUSYA'NIN SAVUNMA SİSTEMİ İSRAİL FÜZELERİNİN BİR KISMINI İMHA ETMİŞTİ

Rusya'nın rejime verdiği hava savunma sistemleriyle koruma altında bulunan bölgeler, İsrail uçak ve roketlerine karşı gelmiş, Rus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada karşılık olarak yapılan atışlarda İsrail tarafından gelen füzelerin yarısından fazlasının imha edildiği belirtilmişti.

MACRON VE MERKEL'İN GERİLİMİ DÜŞÜRME ÇAĞRISI

Yaşananların ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, İsrail ve İran'a "gerilimi düşürme çağrısı" gelmişti.

RUHANİ "GERGİNLİK İSTEMİYORUZ" DEDİ

Bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Ruhani, İsrail'in Suriye'deki saldırılarından bahsetmeden "Bölgede hiçbir şekilde yeni gerginlikler istemiyoruz" dedi.

Suriye hava savunması, İsrail'in füzesini havada vurdu VİDEO

ABD'NİN NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLMESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan ülkesini çekmesini uluslararası hukuka aykırı olarak niteleyen Ruhani, Merkel'e bunun uluslararası arenada istenmeyen sonuçları ve zararlarının olacağı uyarısında bulundu.

AVRUPA ÜLKELERİNE ÇAĞRI: AÇIKLAYIN

Ruhani, Avrupa ülkelerinden, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından İran'ın anlaşmadaki çıkarlarının nasıl garanti altına alınacağını en kısa zamanda kesin ve net bir şekilde açıklamalarını istedi.