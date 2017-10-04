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İran, Kandil'e ortak operasyon teklif etti iddiası

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Tahran çıkarması Kandil'deki PKK varlığını bitirecek ortak bir operasyon girişimine yönelik olabilir.

04.10.2017 - 09:41
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İran, Kandil'e ortak operasyon teklif etti iddiası

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar İran'da üst düzey ziyaretlerde bulundu. 1979'daki devrimden beri ilk kez bir Türk Genelkurmay Başkanı İran'a gitmiş oldu.

KUVVET KOMUTANLARININ HABERİ YOKTU

Aslında bu ziyaret bir istatistikten çok daha öte. Çünkü Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar'a göre kuvvet komutanları dahi Akar'ın İran'a gittiğini sonradan öğrendi.

İran, Kandil'e ortak operasyon teklif etti iddiası

İRAN, KANDİL'E BİRLİKTE OPERASYON TEKLİFİ YAPTI

Batuhan Yaşar bugünkü köşesinde Türkiye-İran askeri işbirliğine yönelik şunları aktardı:

"Türkiye, İran ve Irak belki de tarihin en yakın dönemini yaşıyor.. Her seviyede görüşme trafiği var.. İş birliği tavan yapmış durumda..

Ankara’daki kaynaklarımızdan Irak Merkezî Yönetiminin ‘Kuzey Irak’a’, İran’ın da ‘Kandil’e birlikte askerî operasyon yapalım’, ‘birlikte girelim’ dediğini öğrendik...

Israrlı olmaları daha da ilginç...

KANDİL COĞRAFYASI ORTAK OPERASYONU ZORUNLU KILIYOR

Zaman zaman Kandil’e Türk bayrağı dikilip dikilmeyeceği hep tartışılmıştır.. Hatta bu konu magazinleştirilmiştir.. Biz işin bu tarafında değiliz.. Son dönemde yapılan güvenlik toplantılarında masada her seçeneğin yer aldığını söyleyebiliriz... Ama ‘Kandil’ derken ‘nokta hedeften’ bahsetmiyoruz...

Ayrıca konu ABD, Irak, İran ve Bölgesel Kürt Yönetimi ile de alakalı.. Çok bilinmeyenli bir denklemi çözmek gibi.. Ama Türkiye bu denklemi çözmeye karar verdi.. Bu iradeyi ortaya koydu.. Bugün, yarın veya öbür gün mutlaka üstesinden gelinecek.. Hava harekâtları zaten sürekli yapılıyor.. Biz kara harekâtından bahsediyoruz...

Kandil’in en yakın noktası sınırımıza 90 km mesafede.. Dağın etrafını sarmaya kalksanız 320 km rakamı ortaya çıkıyor.. Yaklaşık 2 bin 500 kilometrekarelik bir operasyon alanından bahsediyoruz.. Çok zor bir coğrafya.. Dağın ortasındaki vadiye, yani PKK kamplarına ulaşmak hiç kolay değil.. Bir de dağın İran tarafı var.. İran sınırı içinde kalan bölümleri var.. Yani Tahran’ın ‘gerçekten’ sizle birlikte olması gerekli..."

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