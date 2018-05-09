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İran meclisinde ABD Bayrağı yakıldı

İranlı milletvekilleri, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine tepki göstererek, meclisteki oturum sırasında ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metnini ateşe verdi.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 09:57..
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ABD'nin İran ile olan nükleer anlaşmasından çekilmesi üzerinde Tahran'da büyük bir öfke patlaması yaşanıyor. Bir çok gösterici sokaklarda eylem yaparken parlamentoda da vekillerin gösterileri vardı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, meclisin sabahki oturumunda bazı milletvekilleri, ABD aleyhinde "Amerika'ya ölüm" diye sloganlar attı, bayrak yaktı.

İran meclisinde ABD Bayrağı yakıldı

İran meclisinde ABD Bayrağı yakıldı ViDEO

ABD BAYRAĞI YAKTILAR

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine tepki gösteren İranlı milletvekillerinden bazıları da meclisteki oturum sırasında kürsye gelerek ABD bayrağı ile nükleer anlaşma metnini yaktı.Sloganlar atan milletvekilleri bayrak ve metni yakarak eylem yaptı.

Bu arada İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekilme kararına "ABD'nin anlaşmadan çekilmesi, Trump'ın sorun çözmek için akli kapasitesinin olmadığını gösterdi." diyerek tepki gösterdi.

Laricani, "İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer faaliyetlere yeniden başlamak için tamamen hazır olmalıdır." dedi.

İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan ayrıldığını ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini açıklamıştı.

Söz konusu anlaşma, Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa), Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler, eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.

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