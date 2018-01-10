taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.589
USD
3,7965
EURO
4,5409
ALTIN
161,00
PETR
68,9900

İran savaş gemisi dalgakırana çarptı 6 kişi denize düştü

İran'a ait 'Demavend' adlı savaş gemisi, Hazar Denizi'de bulunan dalgakırana çarptı.

AA | 10.01.2018 - 23:47..
  1. Haberler
  2. Dünya

Demavend adlı savaş gemisinin Enzeli Limanı'nda dalgakırana çarpma sonucu hasar gördüğü, 18 kişilik personelde de 6'sının denize düştüğü bildirildi.

İran savaş gemisi dalgakırana çarptı 6 kişi denize düştü

6 PERSONEL DENİZE DÜŞTÜ

Ülkenin en büyük savaş gemilerinden Demavend'de 18 personelin bulunduğu, kaza sırasında 6 kişinin denize düştüğü belirtildi.

Yerel kaynaklara göre denize düşen 6 kişiden 4'ü kurtarılırken 2'sini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2013 yılında denize indirilen savaş gemisinin 100 metre uzunluğunda ve bin 300 ton ağırlığında olduğu belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Rusya ve İran bakanları nükleer program için buluştu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi.
Esad 2 günde 40 sivili öldürdü
Esad rejimi başkent Şam'da sivilleri öldürmeye devam ederken, son 2 günde 40 kişinin öldürüldüğü açıklandı.
Trump, Kuzey Kore ile iletişime açık
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'a Kuzey Kore ile konuşmaya sıcak baktıklarını söyledi.
ABD 2017'de doğal afetlere 306 milyar dolar harcadı
ABD’de 2017 yılında meydana gelen doğal afetler, ülkede milyar dolarlık zarara neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarmanın yeni kıyafetleri

Jandarmanın yeni kıyafetleri

234
AK Parti-MHP ittifakı vücut buluyor

AK Parti-MHP ittifakı vücut buluyor

392
Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

174
Abdullah Gül OHAL sorusuna yanıt vermedi

Abdullah Gül OHAL sorusuna yanıt vermedi

183
Arda Turan'ın Başakşehir'e maliyeti

Arda Turan'ın Başakşehir'e maliyeti

91
Fikret Orman: Hedefimiz Müslümanları Beşiktaşlı yapmak

Fikret Orman: Hedefimiz Müslümanları Beşiktaşlı yapmak

135
Konsensus anketinin sonuçlarında İYİ Parti baraj altında

Konsensus anketinin sonuçlarında İYİ Parti baraj altında

269
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM