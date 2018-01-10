İran savaş gemisi dalgakırana çarptı 6 kişi denize düştü

Sırrı Süreyya Önder, Türk olduğu için kendisinin HDP'nin başına geçmesini istemeyen Hasip Kaplan'a cevap verdi: "Hasip zihniyeti, ancak tükürülecek değersizliktedir."

Hristiyan birisini Beşiktaşlı yapmanın zor olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Hedefimiz Müslümanların sempati duyduğu bir kulüp olmak" dedi.

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Konsensus anketinin sonuçlarında İYİ Parti baraj altında

AK Parti yine açık ara farkla diğer partileri geride bıraktı. İYİ Parti'nin oy oranı ise HDP'nin bile gerisinde... Bu durum Cumhurbaşkanlığı seçimi tercihleri için de geçerli.