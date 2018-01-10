İran savaş gemisi dalgakırana çarptı 6 kişi denize düştü

Demavend adlı savaş gemisinin Enzeli Limanı'nda dalgakırana çarpma sonucu hasar gördüğü, 18 kişilik personelde de 6'sının denize düştüğü bildirildi.
6 PERSONEL DENİZE DÜŞTÜ
Ülkenin en büyük savaş gemilerinden Demavend'de 18 personelin bulunduğu, kaza sırasında 6 kişinin denize düştüğü belirtildi.
Yerel kaynaklara göre denize düşen 6 kişiden 4'ü kurtarılırken 2'sini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
2013 yılında denize indirilen savaş gemisinin 100 metre uzunluğunda ve bin 300 ton ağırlığında olduğu belirtiliyor.