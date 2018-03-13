İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

14 Nisan'daki düğününden önce bekarlığa veda partisi için 7 arkadaşıyla birlikte Dubai'ye giden Mina Başaran'ı taşıyan Bombardier marka jet, İran'da Helen Dağı'na çakıldı.

Acı kazada 11 kişi hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturmalar da devam ediyor.

PİLOTUN SON İSTEĞİ

İran Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Başkanı Rıza Caferzade, kaza sonrası ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

RADARDAN KAYBOLDU

Caferzade, pilotun kontrol merkeziyle irtibat kurarak alçalma talebinde bulunduğunu, sonrasında irtifa kaybederek radardan kaybolduğunu söyledi.

Alçalma izni verilmediği iddiasını "yalan" olarak nitelendiren İranlı yetkili, "Pilotun trafik kontrol merkezi ile konuşmasına göre pilot, teknik bir arıza nedeniyle alçalma talep ediyor ve ardından irtifa kaybederek radardan kayboluyor. Bu nedenle gerçek olmayan meselelere değinmenin kamuoyuna bir faydası olmayacaktır." ifadelerini kullandı.