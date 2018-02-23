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İran-Türkiye arasında transit minibüs seferleri başladı

Türkiye ile İran arasında imzalanan protokolle, Ağrı ile komşu ülkenin Urumiye ve Tebriz kentleri arasında transit minibüs seferleri başlatıldı.

AA | 23.02.2018 - 14:58..
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Ağrı Valiliği önünde düzenlenen törende konuşan Vali Süleyman Elban, Ağrı'nın İran ile uzun bir sınır hattı olduğunu söyledi.

"İLİŞKİLERDEN YARARLANAMIYORDUK"

Bu sınırın yanı sıra kültür, inanç ve tarihi değerleriyle Ağrı'nın İran'a çok yakın olduğunu aktaran Elban, "Bu kadar yakın olmamıza ve Türkiye'nin en büyük karasal sınır kapısı da bizde olmasına rağmen, bu ticaret ve ilişkilerden hiç yararlanamıyorduk. Hemen hemen hiç İranlı misafirimiz yok, neredeyse havaalanımızı kullanan hiç İranlı kardeşimiz yok. Bu insanlar bizim Gürbulak Sınır Kapısı'ndan transit geçip Erzurum, Trabzon gibi farklı şehirlere gidiyorlardı, ama bize bir türlü gelmiyorlardı." diye konuştu.

İran-Türkiye arasında transit minibüs seferleri başladı

Kente İranlı turist çekmek ve ekonomik katkı sağlayacak girişimlerin önünü açmak için çalışma yürüttüklerini ifade eden Elban, şöyle devam etti:

"İran'ın sınır illeri valileriyle de görüşerek sefer düzenlemeye karar verdik. İnşallah kısa sürede biz İran'a gideceğiz, onlardan da bol miktarda misafirin Ağrı'ya gelmesini arzu ediyoruz. Bu işin en önemli ayaklarından birinin, kara taşımacılığı olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede bizim herhangi bir girişimciden bu iş için paralarını riske etmelerini istememiz zor olacaktı. Bu riski, maliyeti biz üstlenelim dedik ve dört aracı, şoför ve diğer giderleriyle valilik olarak kiraladık. Buradan giden ve gelenler arasında bir güven ortamı oluşsun istiyoruz. Bizim böyle bir taşımacılığı sürekli yapma niyetimiz yok. Bu seferler güven ortamında, seferleri destekleyen bir kurumun öncülüğünde olursa sistemin oturacağını düşündük."

İran-Türkiye arasında transit minibüs seferleri başladı


"SİSTEM OTURUNCA SEFERLERİ ÖZEL SEKTÖR DÜZENLEYECEK"

Karşılıklı seferlerden birinin İran'ın Maku kenti üzerinden Tebriz'e, diğerinin ise Hoy üzerinden Urumiye'ye yapılacağını ifade eden Elban, sistemin oturmasının ardından seferleri özel sektöre bırakacaklarını söyledi.

Elban, her iki tarafın gümrük yetkilileriyle yapılan görüşme gereğince, araçların geçişiyle ilgili ciddi anlamda kolaylıklar sağlanacağını belirterek, seferlerin iki ülke için hayırlı olmasını diledi.

Ağrı İl Özel İdaresince kiralanan dört minibüsün, 6 ay süreyle belirlenen karşılıklı seferleri yürüteceği, ihtiyaca göre bu sürenin uzatılabileceği bildirildi.

Her iki ülke arasındaki ticaret ve turizmi geliştirmek amacıyla başlatılan seferlerin, her gün sabah saatlerinde İran'dan Ağrı'ya, öğleden sonra ise Ağrı'dan İran'a yapılacağı öğrenildi.

Tören, kurban kesimi, duaların edilmesi ve ilk yolcuların uğurlanmasıyla son buldu.

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