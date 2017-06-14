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İran, Türkiye'ye borcunu doğalgazla ödüyor

Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık tazminat cezasına çarptırılan İran, borcunu doğalgaz ile ödemeye başladı.

14.06.2017 - 13:10
  1. Haberler
  2. Ekonomi
İran, Türkiye'ye borcunu doğalgazla ödüyor

iran

IRNA'nın haberine göre, İran İslamî Şura Meclisi Enerji Komisyonu üyesi Esedullah Karahani "İran, Türkiye'ye 800 milyon dolar değerinde doğalgaz teslimatı yaptı." dedi.

Türkiye, 2012-2016 yılları arasında İran'ın doğalgaz fiyatlarını yüksek tuttuğunu iddia ederek konuyu Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne taşımıştı.

1.9 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT

Mahkeme, bu dönemde Türkiye'ye 14.2 milyar dolarlık doğalgaz satan İran'ın toplam doğalgaz satış rakamında yüzde 13'lük indirime gitmiş olması gerektiğini belirterek Türkiye'ye 1.9 milyar dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.

BORCUN GERİYE KALAN KISMI DA DOĞALGAZLA ÖDENECEK

Karahani'nin açıklaması Patrol Bakanı Bijen Namdar Zengene'nin konu hakkında Meclis'i bilgilendirmesinin ardından geldi. Zengene borcun geriye kalan kısmının da yine doğalgaz verilerek kapatılacağını kaydetti.

DOĞALGAZA İNDİRİM DE ZAM DA YOK

İran'ın Türkiye'ye tedarik ettiği gazın fiyatında indirime gitmesi sonrası hükümet, tüketiciye bu durumun indirim olarak yansıtılmasının planlandığını belirtilmişti.

Bu yıl tüketicilerin doğalgaz faturalarına herhangi bir indirim yansıtılmasa da zam da yapılmadı. Türkiye'ye 2001 yılında doğalgaz satmaya başlayan İran, Rusya'nın ardından dünyanın en büyük ikinci doğalgaz tedarikçisi.

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