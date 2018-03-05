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İran Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

Hamaney'in askeri danışmanı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'ye giren Türk askerinin bir an önce geri dönmesini istedi.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 06:51..
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İran Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

iran

Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yerleşen terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 45. gününe girdi.

Havadan ve karadan teröristlere karşı kararlılıkla operasyonlar düzenlenirken, Türkiye'nin bölgede attığı adımlar bazı ülkeleri rahatsız etmeye başladı.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ...

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi.

Küstah general, Türk askerini "işgalci" olarak nitelendirerek, Zeytin Dalı Harekatı'nın bir an önce durmasını beklediklerini belirtti.

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