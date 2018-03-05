İran Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

Tüm dünyadan sinemaseverlerin merakla beklediği 90. Oscar ödül töreni Hollywood'daki Dolby Theatre'da düzenlendi. Törende ödül alanlar kadar tercih edilen kıyafetler de merak konusu...

Hazal Kaya: Ben de fena çıkmadım

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Tuan Tunalı ile Hazal Filiz Küçükköse yine atıştı

Güzel oyuncu, “Dışı sizi içi beni yakar” dedi. Tunalı, cevap verdi: ‘Sizi bir anda göklere çıkaranlar, kendi çıkarları için bir anda yere bırakırlar’