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İran yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme hazırlığında

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmek için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.

AA | 23.05.2018 - 05:18..
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İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre Salihi, İran Meclisi Teknoloji, Eğitim ve Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Salihi, komisyona anlaşma öncesindeki nükleer programa geri dönüş için hazır olduklarını bildirdiğini aktardı.

"ANLAŞMA BOZULURSA NÜKLEER ÜRETİME DEVAM"

Salihi, ülkedeki nükleer faaliyetlerin 2015'te imzalanan anlaşma kapsamında ticari hedefler doğrultusunda sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Eğer (anlaşma öncesine) dönüşe gerek duyulursa veya yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmek istersek bununla ilgili hazırlıklarımızı da tamamladık. Umuyorum hiçbir zaman buna ihtiyaç duymayız." ifadelerini kullandı.

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