taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8380
EURO
4,5179
ALTIN
154,06
PETR
63,3100

İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

İran'a girişi yasaklanan sanatçı Moein'in konseri için Van'a gelen İranlı turistler, bütün gece her bir ağızdan şarkılara eşlik ederek eğlendiler.

DHA | 09.12.2017 - 08:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Van'a tatil için gelen iranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıyor, geceleri de disko, bar ve konserlerde eğleniyor. Kentte İranlı turistlere yönelik her geçen gün yeni etkinlikler gerçekleştirilirken, turistler, Van'ın bütçesine de büyük katkı sağlıyor.

Resmi verilere göre, bu yılın Aralık ayına kadar 453 bin 476 İranlı Van'a geldi, bu rakamın yıl sonuna kadar 500 bini aşmasının beklendiği kaydedildi.

İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

İRAN'A GİRİŞ YAPMASI YASAK

İranlı turistler dün gece de ülkelerinde 'Hoca' diye anılan ve en çok dinlenen sanatçılardan olan Moein'in konserinde eğlendi. 1979 İran İslam Devrimi'nin ardından ABD'ye yerleşen ve ülkesine girişi yasaklanan Moein, Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'ndaki konserde sahneye çıktı.

İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

BÜTÜN GECE EĞLENDİLER

Kentte bulunan İranlılar ile komşu ülkenin büyük kentlerinden servislerle Van'a gelen Moein hayranları, 'İran'ın en iyi viyola çalan sanatçısı' ünvanına da sahip sanatçıyı izlemek için saatler öncesinden salona girdi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konsere gelen İranlılar, ellerindeki poster ve çiçeklerle Moein'e büyük ilgi gösterdi. Saat 20.00'de başlayan konserde sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik eden İranlılar, gece geç saatlere kadar eğlendi.

İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi


İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

İlginizi Çekebilir
Adana'da 10 PKK şüphelisi tutuklandı
27 Kasım'da bombalı saldırı düzenlemek için hazırlık yaparken gözaltına alınan 10 PKK'lı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bağımlılıkla mücadelede yeni adım
"Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu" kurulmasına dair genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.
Muğla'da huzur operasyonu
Muğla'da 150 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.
Hakkari'de 31 bölge Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi
Hakkari Valiliği, il genelinde 31 bölgenin 'Özel Güvenlik Bölgesi' olarak ilan edildiğini, giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kaleci O'Brien'ın sevgilisi intihar etti

Kaleci O'Brien'ın sevgilisi intihar etti

11
Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye cevap

Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye cevap

119
İsrail'in saldırısında yaralı sayısı yükseldi

İsrail'in saldırısında yaralı sayısı yükseldi

86
Mladenov: Kudüs kararı iki ülke arasında çözülmeli

Mladenov: Kudüs kararı iki ülke arasında çözülmeli

10
Mehmet Şimşek'ten Almanya'ya Gümrük Birliği uyarısı

Mehmet Şimşek'ten Almanya'ya Gümrük Birliği uyarısı

7
YouTuber DanTDM bir yılda 16.6 milyon dolar kazandı

YouTuber DanTDM bir yılda 16.6 milyon dolar kazandı

4
Hadise'den estetik iddialarına yanıt

Hadise'den estetik iddialarına yanıt

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM