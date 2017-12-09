İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

Van'a tatil için gelen iranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıyor, geceleri de disko, bar ve konserlerde eğleniyor. Kentte İranlı turistlere yönelik her geçen gün yeni etkinlikler gerçekleştirilirken, turistler, Van'ın bütçesine de büyük katkı sağlıyor.

Resmi verilere göre, bu yılın Aralık ayına kadar 453 bin 476 İranlı Van'a geldi, bu rakamın yıl sonuna kadar 500 bini aşmasının beklendiği kaydedildi.

İRAN'A GİRİŞ YAPMASI YASAK

İranlı turistler dün gece de ülkelerinde 'Hoca' diye anılan ve en çok dinlenen sanatçılardan olan Moein'in konserinde eğlendi. 1979 İran İslam Devrimi'nin ardından ABD'ye yerleşen ve ülkesine girişi yasaklanan Moein, Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'ndaki konserde sahneye çıktı.

BÜTÜN GECE EĞLENDİLER

Kentte bulunan İranlılar ile komşu ülkenin büyük kentlerinden servislerle Van'a gelen Moein hayranları, 'İran'ın en iyi viyola çalan sanatçısı' ünvanına da sahip sanatçıyı izlemek için saatler öncesinden salona girdi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konsere gelen İranlılar, ellerindeki poster ve çiçeklerle Moein'e büyük ilgi gösterdi. Saat 20.00'de başlayan konserde sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik eden İranlılar, gece geç saatlere kadar eğlendi.

























