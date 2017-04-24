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İran'da 2 bin yıllık yeraltı kenti bulundu

Arkeologlar, 10 yılı aşkın kazılar sonucu, Hamedan eyaletindeki Samen kentinde 2000 yıllık bir yeraltı şehrini ortaya çıkardı.

24.04.2017 - 04:38
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İran Kültürel Miras il müdürü Ali Khaksar, “Tahran’ın 400 km batısında bulunan ve geçici olarak Samen Yeraltı Şehri adını alan şehir modern Samen şehrinin altında yer alıyor.” diyor.

İran'da 2 bin yıllık yeraltı kenti bulundu

Arkeofili'de yer alan habere göre, yetkililer, yeraltı şehrinin yaklaşık olarak 2000 yıllık olduğuna inandıklarını söylüyor. Yeraltı şehri, Ahameniş İmparatorluğu’nun (MÖ. 550-330) yıkılışından, Part İmparatorluğu’nun erken dönemlerine kadar olan geçiş yıllarında (MS 247 – MÖ. 224) inşa edilmiş.

İran'da 2 bin yıllık yeraltı kenti bulundu

2005 yılında başlayan bölgedeki kazılar, günümüze kadar devam etti.

Yeraltı şehri, evler ve yeraltı mezarlarından oluşan 25 odadan, koridorlardan ve birbirine bağlı tünellerden oluşuyor.

İran'da 2 bin yıllık yeraltı kenti bulundu

Yeraltı şehrinde yer alan dokuz odada toplam 60 iskelet (16 erkek, 26 kadın, 14 çocuk ve bir bebek; 3 tanesi henüz bilinmiyor) bulundu.

Gizli şehrin tamamının 3 hektardan fazla olduğu sanılıyor.

İran'da 2 bin yıllık yeraltı kenti bulundu

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