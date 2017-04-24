İran'da 2 bin yıllık yeraltı kenti bulundu

İran Kültürel Miras il müdürü Ali Khaksar, “Tahran’ın 400 km batısında bulunan ve geçici olarak Samen Yeraltı Şehri adını alan şehir modern Samen şehrinin altında yer alıyor.” diyor.

Arkeofili'de yer alan habere göre, yetkililer, yeraltı şehrinin yaklaşık olarak 2000 yıllık olduğuna inandıklarını söylüyor. Yeraltı şehri, Ahameniş İmparatorluğu’nun (MÖ. 550-330) yıkılışından, Part İmparatorluğu’nun erken dönemlerine kadar olan geçiş yıllarında (MS 247 – MÖ. 224) inşa edilmiş.

2005 yılında başlayan bölgedeki kazılar, günümüze kadar devam etti.

Yeraltı şehri, evler ve yeraltı mezarlarından oluşan 25 odadan, koridorlardan ve birbirine bağlı tünellerden oluşuyor.

Yeraltı şehrinde yer alan dokuz odada toplam 60 iskelet (16 erkek, 26 kadın, 14 çocuk ve bir bebek; 3 tanesi henüz bilinmiyor) bulundu.

Gizli şehrin tamamının 3 hektardan fazla olduğu sanılıyor.