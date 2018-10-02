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İran'da 3 kişinin idam infazı gerçekleşti

Aralarında insan hakları kuruluşlarının idam kararının durdurulmasını istediği Zeynep Sekanvend'in de olduğu 3 kişi İran'da idam edildi.

AA | 02.10.2018 - 15:32..
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İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılandıkları davalarda idama mahkum edilen Zeynep Sekanvend, Hasan Hacilu ve Selman Han Alilu adlı üç mahkumun cezaları Urumiye Cezaevi'nde infaz edildi.

2012'DE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ KOCASINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Sekanvend, 2012'de henüz 17 yaşındayken sürekli şiddet gördüğünü iddia ettiği kocasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış ve mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, Sekanvend'in idamının durdurulması için kampanya yürütüyordu.

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