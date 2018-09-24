taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.13505
Euro
7.2258
Altın
1199.035
Borsa
99547.44
Gram Altın
236.548

İran'da Ahvaz saldırısıyla ilgili 22 kişi yakalandı

7'si asker 25 kişinin öldüğü 69 kişinin de yaralandığı Ahvaz'daki saldırısıyla ilgili 22 kişi yakalandı.

AA | 24.09.2018 - 23:57..
  1. Haberler
  2. Dünya

İran İstihbarat Bakanlığı Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz’daki silahlı saldırıya karıştıkları ve yardım ettikleri gerekçesiyle 22 kişinin yakalandığını açıkladı.

5 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişinin kimliğinin belirlendiği, ayrıca bir hücre evine yapılan baskında saldırıya karışan ve faillere yardım eden 22 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hücre evinde patlayıcı madde ve askeri malzemelerin de ele geçirildiği kaydedildi. İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle Ahvaz’da cumartesi günü düzenlenen askeri geçit törenine yönelik terör saldırısında 17’si asker 25 kişi ölmüş 69 kişi yaralanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3 bölgede fırtına bekleniyor

3 bölgede fırtına bekleniyor

0
Jailson: Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız

Jailson: Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM