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Batan tankerin mürettebatı için İran'da 1 günlük yas

Geçen hafta Doğu Çin Denizi açıklarında kargo gemisiyle çarpışması sonucu başlayan petrol tankerindeki yangında hayatını kaybeden mürettebat için İran'da yas ilan edildi.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 07:24..
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Geçtiğimiz hafta cumartesi günü (6 Ocak) Doğu Çin Denizi açıklarından kargo gemisiyle çarpışan ve birkaç gün boyunca yanmaya devam petrol tankeri dün battı.

1 GÜNLÜK YAS

Tankerde bulunan mürettebatın kurtarılamaması üzerine İran Bakanlar Kurulu, bugün için 1 günlük yas ilan etti.

Batan tankerin mürettebatı için İran'da 1 günlük yas

32 MÜRETTABAT HAYATINI KAYBETTİ

Hong Kong bandıralı kargo gemisiyle çarpışan ve İran petrolü yüklü Sanchi adlı petrol tankerinde, İranlı 30, Bangladeşli 2 olmak üzere 32 kişilik mürettebat bulunuyordu. 

Tanker, İran'dan Güney Kore'ye yaklaşık bir milyon varil kadar 136 bin ton ağırlığında petrol taşıyordu.

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