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İran'da bilanço artıyor

Perşembe günü meydana gelen ayaklanmaların 6. gününe girilirken, ülke daha büyük bir kaosa doğru sürükleniyor. Ölü sayısı 29'a yükselirken gözaltıların sayısı 400'ü aştı.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 10:54..
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İran'da bilanço artıyor

İran'da geçtiğimiz perşembe günü patlak veren, ekonomik temellerle başlayarak rejime karşı ayaklanmaya varan eylemler 6. gününe girdi. Her geçen saat tansiyonun yükseldiği Tahran'da eylemler devam ediyor.

Polislerle göstericiler arasında yer yer silahlı çatışmalar yaşanırken, çıkan olaylarda 29 kişinin öldüğü açıklandı.

İran'da bilanço artıyor

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Meşhed merkezli eylemler 6 gün içerisinde ülkenin bir çok alanına yayılım gösterdi. Aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu çok sayıda bölgede yaşanan eylemler İsfahan, Kirmanşah, Avhaz ve Necafabat gibi büyük kentlerde de gerçekleştirildi.

Özellikle Ahvaz'da yaşanan eylemlerde Hamaney'e ölüm sloganları atılırken, posterleri ateşe verildi.

İran'da gerilim giderek artıyor VİDEO

İran'da bilanço artıyor

POLİS ÖLDÜRÜLDÜ

Necafabat kentinde yaşanan olaylarda da bir polisin öldürüldüğü yerel televizyonlar tarafından duyuruldu. Bu bir polisin yaşamını yitirdiğine dair ilk resmi açıklama olurken, ülke genelinde 400'den fazla kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İran'da bilanço artıyor

İRAN'IN TUTUMU DEĞİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani olayların ilk günlerinde portestoculara yönelik ılımlı bir tavır sergilerken, günler sonra bu tavır yerini şahin duruşa bıraktı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani dün yaptığı açıklamada "azınlık" diye nitelediği eylemcilere karşı cevabı bizzat “İran halkının vereceğini” söyledi.

İran'da bilanço artıyor

İRAN'DA POLİTİK SAVAŞ

İran'da yaşanan bu eylemlerin sebebi, 28 Aralık'ta yumurta fiyatlarının iki katına çıkmasıyla başlayan protestolar ve mevcut ekonomik durum olarak görülüyor. Suudi Arabistan ve ABD'nin resmi olarak açık bir şekilde eylemcileri destekledikleri beyanı konuşulmaya başlanırken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan da ateşe körükle giden bir açıklama geldi.

İran'da bilanço artıyor

Netanyahu, resmi Twitter hesabından yayınladığı videoda, “İran rejimi, İranlılar ve İsrailliler arasında nefret uyandırmaya çalışıyor. Başaramayacaklar. Bu rejim nihayet düştüğünde -ve bir gün olacak-, İranlılar ve İsrailliler bir kez daha harika arkadaşlar olacak.” dedi.

İran'da bilanço artıyor

EKONOMİK KOŞULLAR VE ŞAH DÖNEMİNE ÇAĞRI

Yaşanan bu olaylar ve gelen açıklamalar, dış güçlerin de İran'a gerçekleştirdiği bir operasyon olarak görülmesi masadaki en ciddi bulgu olarak görülüyor.

Her ne kadar ekonomik refaha kavuşmak istenildiği için eylemlerin gerçekleştiği açıklansa da, bunu reddedecek derecede de ciddi bulgular, eylemcilerin arasında dolanıyor.

İran'da bilanço artıyor

Ekonomik koşulların olumsuzluğu olarak sebep gösterilen bu eylemlerde, İran halkının en sefil ve en zorlu zamanlarını geçirdiği Şah Rıza Pehlevi lehine sloganlar atılırken, monarşinin yeniden yönetim olarak kazandırılması görünürde talep ediliyor.

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