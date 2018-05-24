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İran'da bir saatte 2 bin otomobil satıldı

İran pazarında ABD'ye rağmen faaliyet gösteren Citroen, geçtiğimiz hafta ülkeye giriş yapan 2 bin adet C3 modelini bir saatte sattı.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 15:16..
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  2. Ekonomi
İran'da bir saatte 2 bin otomobil satıldı

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından Washington yönetimi ülkeyle ticaret yapan firmalara uyarıda bulunmuş, ambargo yaptırımı uygulama çağrısı yapmıştı.

ABD yönetiminin çağrısınaa kulak asmayan Citroen, İran ile sıkı ticari ilişkilerini sürdürüyor.

İran'da bir saatte 2 bin otomobil satıldı

BİR SAATTE 2 BİN C3 SATILDI

İran'a geçtiğimiz hafta ilk kez giren C3 modeli satışa çıkartılırken, 2 bin adet araç tam bir saat içerisinde satıldı.

İran'da bir saatte 2 bin otomobil satıldı

"İRAN STRATEJİSİ DEĞİŞMEYECEK"

Konuya ilişkin açıklama yapan Citroen yetkilisi, grubun İran'ın nükleer anlaşma kapsamında İran pazarından çıkmayı düşünmediklerini ve İran'daki stratejisinin değişmediğini belirtti.

İran'da bir saatte 2 bin otomobil satıldı

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