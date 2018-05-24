İran'da bir saatte 2 bin otomobil satıldı

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından Washington yönetimi ülkeyle ticaret yapan firmalara uyarıda bulunmuş, ambargo yaptırımı uygulama çağrısı yapmıştı.

ABD yönetiminin çağrısınaa kulak asmayan Citroen, İran ile sıkı ticari ilişkilerini sürdürüyor.

BİR SAATTE 2 BİN C3 SATILDI

İran'a geçtiğimiz hafta ilk kez giren C3 modeli satışa çıkartılırken, 2 bin adet araç tam bir saat içerisinde satıldı.

"İRAN STRATEJİSİ DEĞİŞMEYECEK"

Konuya ilişkin açıklama yapan Citroen yetkilisi, grubun İran'ın nükleer anlaşma kapsamında İran pazarından çıkmayı düşünmediklerini ve İran'daki stratejisinin değişmediğini belirtti.