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İran'da depremzedelerin büyük tepkisi

Irak merkezli olan ve İran'ı da vuran 7,3 şiddetindeki deprem, bölgedeki depremzedeleri de büyük tepkiye sürükledi. Sebebi ise ilgisizlik...

15.11.2017 - 15:45
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Irak - İran sınırı tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. 7,3 şiddetindeki depremin meydana geldiği bölge her ne kadar Irak merkezli olsa da, İran'ın Kirmanşah bölgesinde de ağır tahribata neden oldu. Ölü sayısı 600'ü geçerken yaralıların sayısı 10 bin'i bulmak üzere. 100 bin kişi ise depremde evsiz kaldı. Sokaklarda kalan İranlılar Ruhani'ye kötü bir sürpriz yaptı.

KİRMANŞİAH'DA BÜYÜK TEPKİ

Ruhani bölgeyi ziyaret ettiği sırada depremzedeler ile sohbet etti, ardından bir aracın içerisinde bölgedekilere seslendi. Konuşması sırasında sık sık depremzedelerin araya girdiği duyulurken, bölgeden çekilen bir görüntü gerçeği ortaya koydu.

Depremzedeler Ruhani'nin konuşması sırasında, Cumhurbaşkanı'nı yuhalayarak tepki gösterdi. Sebebi ise tarihin en şiddetli depremlerinden birini atlatan bu bölgeye devlet destekli hiçbir yardımın gelmemesi oldu.

İran'da depremzedelerin büyük tepkisi- VİDEO

"SELFİE ÇEKİLİP GİTTİLER"

Depremzede bir İranlı Ruhani'nin konuşması sonrasında büyük tepki gösterdi. Adam "Buraya bakanlığa bağlı 4 kişi geldi. Yanlarında hiçbir çadır ya da insani yardım malzemesi yoktu, sadece selfie çekildiler ve gittiler." diyerek devletin kendilerine yardımcı olmadığını iddia etti.

İran'da depremzedelerin büyük tepkisi

Olaya ilişkin olduğu iddia edilen bu fotoğraf da kanıt olarak sosyal medyada paylaşılırken, bakanlık personellerinin sadece şov yapmak için bölgeye gittiği yorumları konuşulmaya başlandı.

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