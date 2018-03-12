İran'da düşen özel jet için yerel halktan destek alındı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen Başaran Holding'e ait özel jet, dün İran'da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı, uçağın kaptan 2 pilotu, 1 hostesi olmak üzere 11 kişi bulunuyordu.





Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, olayla ilgili incelemelerin başlatıldığını yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bakanlık, yerel halkın kaza mahalline ulaştığını, yerel halktan destek alındığının öğrenildiğini açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklama şöyle: “Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Şarja OMSJ Havalimanı’ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Başaran Holding’e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin, teknik arıza çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra yerel saatle 14.40, Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan’ın 80 mil güneybatısına düştüğü belirlenmiştir.” denildi.

"YEREL HALKTAN DESTEK ALINIYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, “İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve İran Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkililerinden alınan telefon bilgisine göre, arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine henüz ulaşamadıklarını, yerel halkın kaza mahalline ulaştığı, yerel halktan destek alındığı öğrenilmiştir. Bakanlığımız İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibat halinde olup gelişmeleri yakından takip etmektedir. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile AFAD ekipleri, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine gideceklerdir.” ifadelerine yer verildi.