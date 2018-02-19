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İran'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı

İran'da 60 yolcu ve 6 mürettebatıyla pazar günü radarlardan kaybolan yolcu uçağının enkazına ulaşıldığı açıklandı.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 17:37..
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İran'da Tahran-Yasuj seferini yaparken radarlardan kaybolan yolcu uçağının enkazına ulaşıldı.

UÇAK ENKAZINA ULAŞILDI

Pazar gecesi 60 yolcu ve 6 mürettebatıyla düşen uçağın parçalarına İsfahan eyaletinin Dengezlu şehri yakınlarında rastlandığı açıklandı.

Başkent Tahran'a 500 km mesafede dağlık bir bölgedeki kaza sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kötü hava şartları nedeniyle aksamalar yaşanmıştı.

İran'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı VİDEO

DÜŞÜŞ NEDENİ HALEN BİLİNMİYOR

Avrupa Birliği'nin yasaklı uçak şirketleri listesinde bulunan Aseman Airlines'a ait yolcu uçağının düşüş nedeni henüz bilinmiyor. Başlatılan soruşturmaya Fransa'dan da üç müfettişin katılacağı açıklandı. Öte yandan yetkililer yolcuların ailelerinden DNA örnekleri almaya başladı.

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