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İran'da düşen uçaktaki 8 kişinin kimliği teşhis edildi

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedinin tespit edildiği ve kara kutunun bulunduğu duyuruldu.

AA | 12.03.2018 - 08:10..
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İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde içindeki 11 kişiyle düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasıyla ilgili Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuştu.

İran'da düşen uçaktaki 8 kişinin kimliği teşhis edildi

8 CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEBİLDİ

Gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi.

Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İran'da düşen uçaktaki 8 kişinin kimliği teşhis edildi

KARA KUTU BULUNDU

Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi.

Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

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