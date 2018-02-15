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İran'da H5N8 virüsü tehlikesi

İran'ın başkenti Tahran'da yüksek düzeyde bulaşıcı H5N8 kuş gribi virüsü tespit edildi.

AA | 15.02.2018 - 21:35..
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İran'ın başkenti Tahran'da yabani kuşlarda yüksek düzeyde bulaşıcı H5N8 virüsü tespit edildiği bildirildi.

YABANİ KUŞLARDA VİRÜS BULUNDU

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Muhammed Mehdi Guya, Tahran'ın kuzeybatısındaki Çitger Gölü çevresinde ölü bulunan bazı yabani kuşlarda yüksek düzeyde bulaşıcı H5N8 kuş gribi virüsü tespit edildiğini söyledi.

İran'da H5N8 virüsü tehlikesi

İNSANLARA BULAŞMA RİSKİ YOK

Bu tip virüsün insanlara bulaşma riski bulunmadığına işaret eden Guya, bununla birlikte virüsün değişkenlik göstererek büyük tehlikelere yol açabilme potansiyeli olduğunu belirtti.

260 BİN KÜMES HAYVANI İTLAF EDİLMİŞTİ

İran'da son dönemde kuş gribi vakalarında artış var. Gilan Eyaleti Veterinerlik Genel Müdürü Suhrab Akıbeti, salı günü yaptığı açıklamada, insanlara bulaşma tehlikesi bulunan H5N6 virüsü sebebiyle eyalet genelinde bin 260 kümes hayvanının itlaf edildiğini söylemişti.

Tahran Tavuk ve Yumurtacılar Birliği Başkanı Nasır Nebipur da pazartesi günü, ülkede ortaya çıkan son kuş gribi vakaları nedeniyle yaklaşık 25 milyon kümes hayvanının itlaf edildiğini açıklamıştı.

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