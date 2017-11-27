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İran'da hapsedilen İngiliz hakkında yeni iddialar atıldı

İran'da 2016 yılında İngiltere için ajanlık yaptığı gerekçesiyle hapis cezası verilen kadın için yeni suçlamalarda bulunuldu.

DHA | 27.11.2017 - 15:57..
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İran temelli bir televizyon kanalı tarafından yayınlanan görüntülerde, 2016 yılında İran'da eşi ve bir yaşındaki kızıyla tatildeyken İngiltere için ajanlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan İran kökenli İngiliz vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in 2010 yılında İran'da bir gazeteci eğitim programında çalıştığı iddia edildi.

İran'da hapsedilen İngiliz hakkında yeni iddialar atıldı

BASKIYI ARTTIRMAK İSTİYOR

Söz konusu görüntülerde aynı zamanda Ratcliffe'in e-postalarında BBC'den alındığı iddia edilen maaş bordoları gösterildi. Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in eşi Richard Ratcliffe, görüntülerin Zaghari-Ratclifee'in serbest bırakılması için çalışan İngiltere hükümeti üzerindeki baskıyı arttırmak için yayınlandığını söyledi.

İran'da hapsedilen İngiliz hakkında yeni iddialar atıldı

"ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

Londra'da, tutuklu kadının serbest bırakılması için düzenlenen yürüyüşte Richard Ratcliffe, "Milletvekili Tulip Siddiq ve oyuncu Emma Thompson bizim tarafımızda ve Nazanin'in serbest bırakılması için ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

Routers-Thompson Vakfı için çalışan Zaghari-Ratcliffe, defalarca ajanlık yapmadığını ve İran'da gazetecileri eğitmek için çalışmadığını söylemişti.

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