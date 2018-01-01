İran'da iki kişi daha hayatını kaybetti

İran hükümetinin protesto edildiği gösterilerde dün itibariyle iki kişi daha yaşamını yitirdi. Gösterilerde toplam ölü sayısının 4'e yükseldiği açıklanırken eylemler artarak devam ediyor.

"AJANLAR ÖLÜDÜRDÜ"

İranlı yetkililer, devam eden eylemlerde hayatını kaybeden 2 kişinin yabancı ajanlar tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Luristan eyaleti Vali Yardımcısı Habibollah Khojastehpour, Dorud’da yasa dışı gerçekleştirilen eylemlerde 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, “Polis ve güvenlik görevlileri tarafından ateş edilmedi. Çatışmalarda devrim düşmanları, tekfiri grupların ve yabancı ajanların kanıtlarına rastladık” dedi.

TANSİYON GİDEREK YÜKSELİYOR

İşsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayan eylemlerde tansiyon giderek yükseliyor. Ekonomi politikalarını protesto amacıyla düzenlenen eylemler yerini ülkenin dini lideri Ali Hamaney karşıtı gösterilere dönüştü.

Sokaklarda gergin saatlerin yaşandığı İran’da protestolar sırasında ülkenin dini lideri Ali Hamaney karşıtı sloganlar atıldı. Protestocular Hamaney’in posterlerini parçaladı. İran dini lideri Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani'ye ölüm sloganları atıldı.