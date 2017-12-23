taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

İran'da parti yapan 230 kişi gözaltına alındı

İran'da düzenlenen iki ayrı kış gündönümü kutlamasına baskın yapan polis, dans eden ve içki içen kişileri tutukladı.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 09:57..
  1. Haberler
  2. Dünya

Tahran'da ahlak polis gücünün başı olarak bilinen Zülfikar Barfar, düzenlenen kutlamada 230 kişinin çeşitli nedenlerle yakalandığı açıkladı.

SANATÇILAR DA GÖZALTINDA

İki ayrı kış gündönümü kutlamasında şarkı söyleyen sanatçılar da gözaltına alınanlar arasında. Barfar, ayrıca bu kutlamada çekilen fotoğrafların Instagram'a da yüklendiği bilgisini verdi.

80 KIRBAÇ YERİNE PARA CEZASI VERİLİYOR

İran'da içki içen kişilere 80 kırbaç cezası verilirken bu uygulama artık değişti ve bu cezanın yerine artık para cezası veriliyor.

İran'da parti yapan 230 kişi gözaltına alındı

ÜLKENİN EN ESKİ GELENEKLERİNDEN

Ülkede ahlak polisleri (Erşad), kadınların giyimlerini denetlemekle de görevli. 'Yelda Gecesi' olarak da bilinen kutlamalar ülkenin en eski geleneklerinden biri ve 21 Aralık gecesi düzenleniyor. İran'da inanışa göre; bu kutlamalar iyinin kötüye karşı savaşı kazanmasını temsil ediyor.

AĞUSTOS AYINDA DA TUTUKLAMALAR OLMUŞTU

Ağustos ayında İran'nın Şahrud şehrinde 6 kişi Zumba yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Yetkililer tarafından o dönem yapılan açıklamada bu kişilerin dans videoları çektiği ve bunları sosyal medyada paylaşarak İranlı kadınlara kötü örnek oldukları belirtilmişti.

İlginizi Çekebilir
Danimarka'da cami sayısı arttı
Arhus Üniversitesinden Prof. Dr. Kühle'nin yaptığı araştırmaya göre, 2006'da 115 caminin bulunduğu ülkede 2017 itibarıyla bu sayı 170 oldu.
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Ukrayna'ya 'savunma amaçlı geliştirilmiş savunma kapasiteleri' verilmesine karar verildiğini duyurdu.
Kanada FETÖ'cülerin önünü açtı
15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ABD, Almanya ve Kanada gibi ülkelere kaçan FETÖ'cülere mülteciliğin önü açıldı.
İsrail askerleri 2 kişi daha öldürdü
İsrail askerleri, Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da devam eden protestolarda iki kişiyi daha öldürdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

40
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

82
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

60
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

110
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

70
2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

69
Filistinliler Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti

Filistinliler Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM