İran'da parti yapan 230 kişi gözaltına alındı

Tahran'da ahlak polis gücünün başı olarak bilinen Zülfikar Barfar, düzenlenen kutlamada 230 kişinin çeşitli nedenlerle yakalandığı açıkladı.

SANATÇILAR DA GÖZALTINDA

İki ayrı kış gündönümü kutlamasında şarkı söyleyen sanatçılar da gözaltına alınanlar arasında. Barfar, ayrıca bu kutlamada çekilen fotoğrafların Instagram'a da yüklendiği bilgisini verdi.

80 KIRBAÇ YERİNE PARA CEZASI VERİLİYOR

İran'da içki içen kişilere 80 kırbaç cezası verilirken bu uygulama artık değişti ve bu cezanın yerine artık para cezası veriliyor.

ÜLKENİN EN ESKİ GELENEKLERİNDEN

Ülkede ahlak polisleri (Erşad), kadınların giyimlerini denetlemekle de görevli. 'Yelda Gecesi' olarak da bilinen kutlamalar ülkenin en eski geleneklerinden biri ve 21 Aralık gecesi düzenleniyor. İran'da inanışa göre; bu kutlamalar iyinin kötüye karşı savaşı kazanmasını temsil ediyor.

AĞUSTOS AYINDA DA TUTUKLAMALAR OLMUŞTU

Ağustos ayında İran'nın Şahrud şehrinde 6 kişi Zumba yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Yetkililer tarafından o dönem yapılan açıklamada bu kişilerin dans videoları çektiği ve bunları sosyal medyada paylaşarak İranlı kadınlara kötü örnek oldukları belirtilmişti.