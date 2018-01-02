İran'da polis merkezine kundaklama

İran'da günlerdir devam eden eylemler, ayaklanma noktasına geldi. Giderek artan tansiyon her ilde kendini farklı bir protesto türü ile gösteriyor. Kehderijan kentinde gerçekleştirilen protestolarda bir polis karakolu ateşe verildi.

KARAKOL CAYIR CAYIR YANDI

İran devlet televizyonunda yayınlanan bir görüntüde, protestocuların Kehderijan'da araçlara zarar verdiği ve bir polis karakolunu da yaktıkları görüldü. Protestocuların binanın yandığı sırada taşlayarak zafer nidaları attığı duyulurken, içeride birilerinin olup olmadığı bilinmiyor.

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Protestoların başlangıcından bu yana, 20'den fazla kişinin öldüğü belirtilirken, ekonomik olarak başlayan ve hükümet karşıtı gösteriye dönüşen eylemlerde 500'den fazla kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

ABD ve birçok ülke bu ayaklanmayı destekleyerek halkın hakkını aradığını savunuyor.