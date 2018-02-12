İran'da referandum çağrısı

Nobel Barış Ödülü sahibi Şirin İbadi'nin de aralarında bulunduğu İranlı 15 siyasi ve sivil aktivist, ülkenin yönetim sisteminin belirlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde referandum yapılması çağrısında bulundu.

REFERANDUM TALEBİ

İran'ın yarı resmi ajansı ANA'da yer alan habere göre, ülke içinden ve dışından 15 siyasi ve sivil aktivist tarafından yayımlanan açıklamada, mevcut hükümete "laik, parlamenter demokrasiye barışçıl bir geçiş için BM'nin gözetiminde referandum" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkın özgürce ifade edilmesine, insan haklarına tam saygıya ve özellikle de kadınların, etnik kökenlerin ve dinlerin tam eşitliği konularında İslam Cumhuriyeti'nden laik bir parlamenter demokrasiye barışçıl bir geçiş yapılması gerekiyor."

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

2003 yılında Nobel Barış Ödülü verilen İranlı hukukçu Şirin İbadi, Nesrin Sutude, Nergis Muhammedi, Peyam Ekhavan, Cafer Penahi, Muhsin Sazegar, Muhammed Seifzade, Hasan Şeriatmedari gibi isimlerin imzaladığı açıklama, ülkedeki muhafazakarların tepkisini çekti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün devrimin yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, ülkedeki ihtilaflı konular hakkında referanduma gidilebileceğini söylemişti.