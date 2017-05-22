İran'da reformcuların ikinci zaferi

Reformcu ve ılımlı muhafazakarların oluşturduğu 21 kişilik "umut" listesi, Tahran Belediyesi Meclisi seçimlerini açık üstünlükle bitirdi. Muhafazakar kanadın oluşturduğu listeden tek bir aday bile Tahran Belediyesi Meclisi'ne giremedi.

1 MİLYON 750 BİN OYLA BİRİNCİ OLDU

Açıklanan resmi sonuçlara göre, Tahran'daki "umut" listesinin birinci sıra adayı eski cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin oğlu Muhsin Rafsancani, 1 milyon 750 bin oyla birinci oldu. Bazı şehirlerdeki oy sayımı hala devam ederken, birçok büyük şehirde reformcuların yerel seçimleri önde götürdüğü belirtiliyor. İran'daki yasalara göre, belediye başkanları söz konusu meclise seçilen kişiler tarafından belirleniyor.

TAHRAN BELEDİYESİ 15 YIL SONRA REFORMCULARIN OLDU

Reformist kanadın Tahran'daki yerel seçimleri kazanmasıyla, muhafazakarların yönetiminde olan Tahran belediyesi yaklaşık 15 yıl aradan sonra el değiştirerek reformcuların kontrolüne geçmiş oluyor.

İKİ ZAFER BİR ARADA

Hasan Ruhani'nin yüzde 57 oy oranıyla ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilk zaferlerini elde eden reformcular, başta Tahran olmak üzere birçok büyük şehirde belediye seçimlerini kazanarak ikinci zafer sevincini yaşamış oldular.









