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İran'da reformcuların ikinci zaferi

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleriyle eş zamanlı yapılan yerel seçimlerde, Tahran'daki tüm kürsüleri reformcular kazandı.

22.05.2017 - 10:51
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Reformcu ve ılımlı muhafazakarların oluşturduğu 21 kişilik "umut" listesi, Tahran Belediyesi Meclisi seçimlerini açık üstünlükle bitirdi. Muhafazakar kanadın oluşturduğu listeden tek bir aday bile Tahran Belediyesi Meclisi'ne giremedi.

İran'da reformcuların ikinci zaferi

1 MİLYON 750 BİN OYLA BİRİNCİ OLDU

Açıklanan resmi sonuçlara göre,  Tahran'daki "umut" listesinin birinci sıra adayı eski cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin oğlu Muhsin Rafsancani, 1 milyon 750 bin oyla birinci oldu. Bazı şehirlerdeki oy sayımı hala devam ederken, birçok  büyük şehirde reformcuların yerel seçimleri önde götürdüğü belirtiliyor. İran'daki yasalara göre, belediye başkanları söz konusu meclise seçilen kişiler tarafından belirleniyor.

İran'da reformcuların ikinci zaferi

TAHRAN BELEDİYESİ 15 YIL SONRA REFORMCULARIN OLDU

Reformist kanadın Tahran'daki yerel seçimleri kazanmasıyla, muhafazakarların yönetiminde olan Tahran belediyesi  yaklaşık 15 yıl aradan sonra el değiştirerek reformcuların kontrolüne geçmiş oluyor.

İran'da reformcuların ikinci zaferi

İKİ ZAFER BİR ARADA

Hasan Ruhani'nin yüzde 57 oy oranıyla ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilk zaferlerini elde eden reformcular, başta Tahran olmak üzere birçok  büyük şehirde belediye seçimlerini kazanarak ikinci zafer sevincini yaşamış oldular.

İran'da reformcuların ikinci zaferi

İran'da reformcuların ikinci zaferi

İran'da reformcuların ikinci zaferi

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