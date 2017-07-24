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İran'da sahte içki 4 can aldı

İran'ın Kirman eyaletinde sahte içkiden zehirlenen 92 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

24.07.2017 - 09:54
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İRAN

İranlı İşçiler Haber Ajansı İLNA'nın haberine göre, perşembe gününden bu yana Kirman eyaletine bağlı Sircan ilçesinde 92 kişi sahte içkiden zehirlenme sebebiyle hastanelere başvurdu, 4 kişi yaşamını yitirdi.

43 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Haberde, 3 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği, 43'ünün de hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

KANUNLAR NE DİYOR

İran'da alkollü içecekler yasak olmasına rağmen bunların bazı ev ve merdiven altı atölyelerde üretildiği biliniyor.

Ülke kanunlarına göre alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 74 kırbaç ile içenler de 80 kırbaçla cezalandırılıyor.

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