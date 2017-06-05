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İran'da siyasi çekişmeler devam ediyor

İran Lideri Ali Hamaney'in Devrim Muhafızları Ordusu'ndaki Temsilcisi Ali Saidi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi hedef aldı.

05.06.2017 - 16:57
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İran Lideri Ali Hamaney'in Devrim Muhafızları Ordusu'ndaki Temsilcisi Ali Saidi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ikinci kez zaferle çıktığı seçimlere işaret ederek, "Bu seçim, bizim bazı şeyleri görmemize sebep oldu. Eğer tedbir almazsak İran devriminin kaderi diğer devrimlere benzeyecektir." dedi.

HASAN RUHANİ'YE ELEŞTİRİLER

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Entekhab haber sitesine göre, İsfahan kentinde devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin ölüm yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programda konuşan Saidi, geçen ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Hasan Ruhani ve destekçisi reformistleri hedef aldı.

REFORMİSTLERE SUÇLAMALAR

Ruhani'nin başında olduğu İtidal Hareketi ve reformistlere yönelik ağır suçlamalarda bulunan Saidi, cumhurbaşkanı ve destekçilerini "Batıcı olmak, İran rejiminin dış politikasını değiştirmeye çalışmak, devrim değerlerine inanmamak, Veliyi Fakih'e (Ali Hamaney) özden bağlı olmamakla" suçladı.

Ülkedeki muhafazakarların kullandığı "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm" gibi sloganlarla ilgili Ruhani'nin "Umarım 'ölüm' kelimesi tüm sloganlardan çıkarılır" dediğini aktaran Saidi, "'Umarım ölüm kelimesi sloganlarımızdan çıkarılır' ve 'İran Demokratik Cumhuriyeti' sözleri bunların inançlarından kaynaklanmaktadır." dedi.

BATI'YLA İLİŞKİLER

Reformistlerin ilham aldığı önderlerden kabul edilen eski Başbakan Mehdi Bazergan'ın devrim lideri Humeyni'ye "İslam, sadece ibadet dinidir. Toplumun yönetilmesine dair bir söylemi yoktur." ifadelerini kullandığını öne süren Saidi, reformist eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'yi hedef alarak, "Bu grubun (Hatemi grubu) faaliyetleri neticede Batı'yla barış içerisinde birlikte yaşamaya çıkar. Onlar Batı'ya karşı olmamaya inanıyorlar. Nina Khrushcheva ve Mihail Gorbaçov da böyle inanıyordu. Fakat bu kabul, Sovyetler Birliği'nin çöküşüne sebep oldu." diye konuştu.

TEMEL POLİTİKA VE DÜŞMAN TANIMI

Saidi, Ruhani ve destekçilerinin Humeyni'nin değerlerine aykırı hareket ettiğini savunarak, "Bu grupların (Ruhani'yi destekleyen siyasi gruplar) birinci özelliği, 'ülkenin temel politikası' ve 'düşman' tanımını değiştirecek bir bakış açısına sahip olmalarıdır. İkinci özellikleri, devrimden uzaklaşarak devrim değerlerini ve şahsiyetlerini yıpratmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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