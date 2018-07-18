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İran'da sokakları yakıp yıkan 258 kişiye hapis

İran'da geçen yıl Meşhed kentinde başlayan ve birçok kentte rejim karşıtı gösterilere dönüşen olaylarla ilgili 258 kişinin çeşitli cezalara çarptırıldığı bildirildi.

Haber Merkezi | 18.07.2018 - 10:45..
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İran'da geçen yıl sonunda Meşhed kentinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve birçok kentte rejim karşıtı gösterilere dönüşen olaylarla ilgisi olduğu öne sürülen 258 kişinin çeşitli cezalara çarptırıldığı bildirildi.

258 KİŞİYE MAHKUMİYET

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devlet Abadi, "Aralık ayındaki olaylarla ilgisi olan 258 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildi." dedi.

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Abadi, cezaların içeriğine dair bilgi vermedi.

İran'da çıkan olaylardan fotoğraflar - GALERİ

İRAN'DA SOKAK EYLEMLERİ

İran'da aralık ayında Meşhed kentinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösteriler birçok kentte rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Çıkan olaylarda 25 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık bin kişi gözaltına alınmıştı.

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Gözaltına alınanlar arasında üniversite öğrencileri de vardı. Çoğunluğu Tahran Üniversitesi'nden 125 akademisyen, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye mektup yazarak, gözaltındaki üniversite öğrencilerinin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.İran'da sokakları yakıp yıkan 258 kişiye hapis

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