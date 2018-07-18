İran'da sokakları yakıp yıkan 258 kişiye hapis

İran'da geçen yıl sonunda Meşhed kentinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve birçok kentte rejim karşıtı gösterilere dönüşen olaylarla ilgisi olduğu öne sürülen 258 kişinin çeşitli cezalara çarptırıldığı bildirildi.
258 KİŞİYE MAHKUMİYET
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devlet Abadi, "Aralık ayındaki olaylarla ilgisi olan 258 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildi." dedi.
İran'da protestolar sürüyor - VİDEO
Abadi, cezaların içeriğine dair bilgi vermedi.
İran'da çıkan olaylardan fotoğraflar - GALERİ
İRAN'DA SOKAK EYLEMLERİ
İran'da aralık ayında Meşhed kentinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösteriler birçok kentte rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Çıkan olaylarda 25 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık bin kişi gözaltına alınmıştı.
İran'da protestocular polis merkezini kundakladı - VİDEO
Gözaltına alınanlar arasında üniversite öğrencileri de vardı. Çoğunluğu Tahran Üniversitesi'nden 125 akademisyen, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye mektup yazarak, gözaltındaki üniversite öğrencilerinin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.