İran'da sokakları yakıp yıkan 258 kişiye hapis

İran'da geçen yıl Meşhed kentinde başlayan ve birçok kentte rejim karşıtı gösterilere dönüşen olaylarla ilgili 258 kişinin çeşitli cezalara çarptırıldığı bildirildi.

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Bu nasıl plaj: Marieta Meksika

Yemyeşil bir adanın yüzeyindeki boş bir delik, güneş ve kristal berraklığında, su ile gizlenen korkunç bir kumsala açılır…