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İran'da yüz binlerce gösterici 'Amerika'ya ölüm' dedi

Bugün Tahran'ın gündeminde ABD Başkanı Trump'ın "uyarı verdiğini" söylediği dini yönetime bağlılığını göstermek için yapılan gösteri vardı.

10.02.2017 - 15:41
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İran'da yüz binlerce gösterici 'Amerika'ya ölüm' dedi

İRAN İSLAM DEVRİMİ'NİN YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI

Tahran'da "Amerika'ya Ölüm" yazılı pankartlar ve Trump'ın kuklalarını taşıyan göstericiler, 1979 yılında ABD'nin desteklediği Şah'ı deviren İran İslam Devrimi'nin yıldönümünü kutlamak için başkentteki Özgürlük Meydanı'na yürüdü.

İran'da yüz binlerce gösterici 'Amerika'ya ölüm' dedi

HAMANEY GÖVDE GÖSTERİSİ YAPILMASINI İSTEMİŞTİ

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Salı günü halka çağrı yaparak, İran'ın Amerikan "tehditlerinden" korkmadığını göstermek üzere gösterilere katılmalarını istemişti.

İran'da yüz binlerce gösterici Amerika'yı protesto etti VİDEO

İran'da yüz binlerce gösterici 'Amerika'ya ölüm' dedi

TRUMP'IN GÖZETİM AÇIKLAMASI

Trump yönetimi İran'ın 29 Ocak'ta yaptığı bir balistik füze denemesinin ardından bu ülkeye uyarı verdiğini ve gözetim altına aldığını açıklamıştı.

İRAN FÜZE PROGRAMINDA KARARLI

ABD ayrıca İranlı kişiler ve şirketlere de bazı yeni yaptırımlar getirdi. İran ise, ABD'nin itiraz ettiği füze programına devam edeceğini söylüyor.

İran'da yüz binlerce gösterici 'Amerika'ya ölüm' dedi

TRUMP NÜKLEER ANLAŞMAYA DA KARŞI

Trump, İran'ın 2015 yılında altı büyük devlet ile yaptığı ve nükleer programına kısıtlama getirmesi koşuluyla bazı yaptırımlardan kurtulmasını öngören nükleer anlaşmaya da karşı çıkıyor.

İran'da yüz binlerce gösterici 'Amerika'ya ölüm' dedi

GÖSTERİLER SADECE TAHRAN'DA DEĞİLDİ

Devlet televizyonu, Tahran gibi diğer kentlerde de milyonlarca kişinin devrim gösterilerine katıldığını ve hepsinde geleneksel Amerika ve İsrail karşıtı sloganlar atıldığını ve Amerikan bayraklarının yakıldığını duydurdu.

İran'da yüz binlerce gösterici 'Amerika'ya ölüm' dedi

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