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İran'dan ABD'nin sınır güvenlik gücü kararına tepki

İran, ABD'nin Suriye'de sözde 'Sınır Güvenlik Gücü' kurma planına tepki gösterdi.

AA | 16.01.2018 - 14:35..
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İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı açıklamada, ABD'nin kararını "ülkelerin iç işlerine müdahale" olarak niteledi.

Kasımi, "ABD'nin Suriye'de Sınır Güvenlik Gücü kararı ülkelerin iç işlerine apaçık müdahale etmektir. Bu karar, Suriye krizini daha karmaşık hale getirmesinin yanı sıra bu ülkedeki istikrarsızlığı artıracaktır." dedi.

"ABD BÖLGEDEN ÇEKİLMELİ"

Türkiye, Rusya ve İran'ın diyalog, Astana görüşmeleri ve çatışmasızlık bölgeleri oluşturma yoluyla Suriye'deki krize son vermeye çabaladıklarını belirten Kasımi, ABD'nin en kısa zamanda Suriye'deki güçlerini çekmesi gerektiğini kaydetti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye'de ağırlıkla (terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı) "Suriye Demokratik Güçleri"nden oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak, "Sınır Güvenlik Gücü" kuracaklarını açıklamıştı.

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