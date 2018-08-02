İran'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki

ABD'nin Türkiye'nin içişlerine karıştığını ifade eden İranlı Bakan Muhammed Cevad Zarif, "Müttefiklerinin bakanlarına yaptırım uygulayan ABD'nin yetkilileriyle görüşmek akıl dışı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin hukuk dışı politikalarına devam ettiğini belirten Zarif, "Müttefiklerinin dahi ABD'ye güvenemediği noktadayız. ABD, dün NATO müttefiki bir ülkenin bakanlarına yaptırım uyguladı. Bu girişim, o ülkenin içişlerine müdahaledir. Bütün bunlar ABD yönetiminin hukuk dışı politikalarda ve yaptırım bağımlılığında sınır tanımadığının göstergesidir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran'a ön koşulsuz görüşme teklifi kapsamında ASEAN toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Zarif, "ABD'li yetkililerle daha önce birçok kez görüştük. Mevcut ABD yönetimi taahhütlerine bağlı olmadığını gösterdi. Bu nedenle ABD'li yetkililerle görüşmek manasızdır." ifadelerini kullandı.