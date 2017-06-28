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İran'dan ABD'ye Suriye uyarısı

İran, Suriye'ye saldırı hazırlığı sinyali veren ABD'ye tepki gösterdi.

28.06.2017 - 16:02
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Beyaz Saray, Suriye hükümetinin kimyasal silah hazırlığında olduğunu ve böyle bir saldırının gerçekleşmesi halinde bedelinin ağır oluncağını söylenmişti.

"ABD'NİN DAVRANIŞLARI ATEŞLE OYNAMAYA BENZER"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'yi Suriye'de yapacağı olası müdahalenin 'sonuçlarına katlanmakla' uyarak, "ABD'nin Suriye'deki maceracı ve akılsız davranışları, ateşle oynamaya benzer" diye açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin bir tepki de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Bu gibi asılsız iddiaların ortaya konulması son derece tartışmalı ve şüphelidir" diye tepkide bulundu.

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