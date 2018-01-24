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İran da Zeytin Dalı Harekatı'nı takip ediyor

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Suriye'nin milli egemenliğini ihlal ederek Akdeniz'e açılmak için Afrin'i işgal ettiğini söyledi.

DHA | 24.01.2018 - 09:43..
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İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Türkiye'nin Afrin operasyonunu değerlendirerek, terör örgütü YPG'nin Suriye'nin milli egemenliğini ihlal ederek Akdeniz'e açılmak için Afrin'i "işgal" ettiğini söyledi.İran da Zeytin Dalı Harekatı'nı takip ediyor

"EGEMENLİĞİN İHLALİDİR"

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Türkiye'nin terör örgütü PKK-YPG'ye karşı Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Tümgeneral Safevi, "ABD'nin yeni yıldaki ana stratejisinin bölgedeki çatışma alanlarını korumak" olduğunu ileri sürdü.İran da Zeytin Dalı Harekatı'nı takip ediyor

Safevi, "ABD, 30 bin kişilik bir güç oluşturup Türkiye'nin güneyiyle Irak'ta Kürtler için otonom bir bölge kurmak istiyor. Diğer taraftan Kürtler bunun kalıcı olması için Akdeniz'e ulaşmaya ihtiyaçlarının olduğunu biliyor ve bu yüzden Afrin'i işgal ettiler. Kürtlerin bu hamlesi Suriye'nin milli egemenliğinin ihlaldir. Bize göre Türkiye ve ABD'nin de Suriye topraklarında bulunması hukuka aykırıdır. Suriye ordusu ve devleti buna tahammül etmeyecek." iddiasında bulundu.

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